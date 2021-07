Corona im Kreis Viersen : 61,2 Prozent der Einwohner haben Erstimpfung

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen liegt laut Robert-Koch-Institut weiterhin bei 7,0 – damit gilt in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden weiterhin die Inzidenzstufe 0, die weitreichende Lockerungen erlaubt.

Infektionen Am Dienstag registrierte das Kreisgesundheitsamt insgesamt eine Neuinfektion. Damit galten am Dienstag insgesamt 30 Einwohner als infiziert; das ist einer mehr als am Montag. Drei der aktuell Infizierten tragen die aggressivere Delta-Variante des Coronavirus in sich, drei haben sich mit der Alpha-Variante angesteckt. 56 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.