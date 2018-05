Viersen: Anpfiff für das große Bolzplatz-Turnier

Viersen Sechs- bis 17-Jährige können kostenfrei beim zweiten offenen Turnier mitmachen. Auf dem grünen Rasen kicken die Teams gegeneinander, der Duft von Grillwürstchen weht über dem Platz. Doch Gewinnen ist nicht alles

"Ich spiele gerne Fußball und freue mich aufs Mitspielen", sagt Alia. Die Siebenjährige ist gerade auf dem Bolzplatz an der Berliner Höhe angekommen und reiht sich in die Schlange vor dem weißen Zelt ein. Mehr als 20 Kinder und Jugendliche haben sich bereits eingefunden und beschäftigen Anne Caniels vom Jugendamt der Stadt Viersen und Daniela van Heinsberg, Praktikantin der Jugendsportlocation "Die Insel". Die beiden nehmen die Namen und das Alter der Spieler auf. Das zweite Bolzplatz-Turnier der Stadt Viersen startet auf dem Rasenbolzplatz an der Berliner Höhe.

3. Oktober , ab 12 Uhr, am Pütterhofer Weg in Boisheim

13. Juli , ab 14 Uhr, an der Vereinsstraße in Süchteln

In der Zwischenzeit rollen die Fußbälle aber schon über die grüne Wiese. Die Hütchen, mit denen das Spielfeld zwischen den kleinen weißen Toren abgesteckt ist, werden zum Training genutzt. Die jungen Spieler dribbeln die Bälle drumherum. Andere spielen sie sich zu. Einige Mütter haben es sich an den aufgebauten Bierzeltgarnituren bequem gemacht und genießen einen Kaffee. Vom Zelt weht der Geruch von frisch gebratenen Würstchen herüber, die Otto Strutz von der Jugendeinrichtung Hubert-Vootz-Haus auf den Elektrogrill gelegt hat. Die Stimmung ist entspannt.

Ob im Fußball-Trikot oder in Jeans mit normalen Schuhen: Alle kicken begeistert. "Ich war schon im vergangenen Jahr dabei und fand es einfach nur toll. Es macht Spaß", erzählt Raphael (zwölf). Er spiele in der Schule in einer Fußball-AG, habe von dem Bolzplatz-Turnier erfahren und sei einfach zum Mitspielen vorbei gekommen, sagt der ein Jahr ältere Niklas. Viel Spaß am Ball haben auch Francesco und Lana, obwohl sie viel zu jung sind, um selbst Mitspielen zu können. Der Dreijährige und die Zweijährige lassen einen Fußball über die Wiese rollen und flitzen hinterher.