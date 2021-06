Schule in Viersen : Schüler suchen Sponsoren für Theater-Hör-Filmspiel

Viersen Die Theater-AG der Anne-Frank-Gesamtschule hat eine Idee, wie sie ihr Stück „Mord im Hotel“ doch noch vor Ende des aktuellen Schuljahres zeigen kann.

Normalerweise wäre die Theater-AG der Anne-Frank-Gesamtschule in diesem Jahr mit einem spannenden Krimi unter dem Titel „Mord im Hotel“ vor die Zuschauer getreten. Die Pandemie machte das aber unmöglich – stattdessen soll es das Ganze nun als Theater-Hör-Filmspiel geben. Dafür ließen sich die Schauspieler einzeln in ihren Rollen aufnehmen, die Einzelteile werden zusammengesetzt. Für die Kostenübernahme sucht die Theater-AG allerdings noch Sponsoren. Sie hofft, dass alles bis zum Ende des aktuellen Schuljahres fertiggestellt ist. Dann soll das Theater-Hör-Filmspiel auf Youtube und der schuleigenen Homepage gezeigt werden.

Dass die Theater-AG nicht ganz auf ihr Projekt verzichten musste, ist der Kreativität und dem Engagement der neunköpfigen Gruppe mit Leiterin Franka von Werden zu verdanken. Denn normalerweise hätten allein schon die Proben nicht stattfinden können, da die Theater-AG jahrgangsübergreifend ist. Sich in der Schule mit Schülern aus verschiedenen Jahrgängen zu treffen, war aufgrund der Pandemie nicht möglich. In der AG sind Schüler aus der neunten bis 13. Stufe. „Wir hatten kurz vor der zweiten Welle der Pandemie das neue Stück angefangen, als das Aus für die Proben kam“, erinnert sich von Werden, die Schauspiel und Gesang studiert hat und eigens für die Theater-AG an der Gesamtschule arbeitet. In der Entwicklung des neuen Stückes steckte bereits jede Menge Arbeit. Die Kriminalgeschichte aus der Hand der Schauspielerin stand an sich und die Rollen waren vergeben. Alle überlegten, wie es weitergehen könnte. „Wir waren zunächst in einer Art anfänglicher Schockstarre. Wir haben über eine WhatsApp-Gruppe Kontakt gehalten“, sagt Gisela Charaf, die als einzige Lehrerin ein aktives Mitglied der Theatergruppe ist und selber die Rolle der Operndiva Anastasia Clark übernommen hatte. Dann kam die zündende Idee. Warum nicht online von daheim aus weiterproben?