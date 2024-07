Gesangstalent aus Viersen Anna Engel besteht Aufnahmeprüfung am Konservatorium Bozen

Natürlich hat auch sie ganz klein angefangen. Mit vier Jahren besuchte sie an der Kreismusikschule die Musikalische Früherziehung bei Eva Kenkenberg. Weiter ging es auf dem Kontrabass in der Klasse von Georg Klinkenberg, wo sie neben dem Einzelunterricht auch zunehmend in Ensembles wie dem Sinfonieorchester aktiv wurde. „Jugend musiziert“ wurde ein Thema, auch im NRW-JugendZupfOrchester wirkte sie mit. Bei Stefanie Kunschke erhielt sie ab 2021 Gesangsunterricht. Die Arie „O cessate di piagarmi“ aus der Oper Il Pompeo von Alessandro Scarlatti wurde für sie zu einer Art Initialzündung. Warum sie sich nicht dem Thema Pop oder Jazz gewidmet habe, wie so viele andere Gesangsschüler, hängt mit ihrer persönlichen Geschichte an der Musikschule zusammen: „Ich komme aus der Klassik, und außerdem habe ich mich mit meiner Stimme im klassischen Gesang immer wohler gefühlt.“