Prozessauftakt in Mönchengladbach : Wegen Menschenraubs vor Gericht

Im Gerichtssaal in Mönchengladbach: Die Angeklagten aus Viersen und Mönchengladbach hinter ihren Anwälten. Insgesamt sind acht Prozesstage angesetzt. Foto: Eva-Maria Geef

Viersen/Mönchengladbach Der Prozess gegen zwei Viersener und einen Mönchengladbacher hat begonnen. Die Anklage lautet auf Menschenraub und Verabredung zum Mord. Insgesamt sind acht Verhandlungstage vorgesehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eva-Maria Geef

Seit Montag stehen zwei Viersener und ein Mönchengladbacher wegen erpresserischen Menschenraubs, gefährlicher Körperverletzung und des Versuchs der Beteiligung an einem Mord vor Gericht, zwei der Männer sogar wegen der Verabredung zum Mord in zwei Fällen. Bei der Feststellung der Personalien stellte sich heraus, dass einer der Männer nicht wie in der Anklage festgehalten aus Syrien stammt, sondern aus Algerien. Zudem seien sein Vor- und Nachname vertauscht und das Geburtsdatum falsch: Der bis zu seiner Verhaftung in Viersen wohnhafte Mann erklärte, nicht 24, sondern bereits 30 Jahre alt zu sein. Bei der Verlesung der Anklage blickte der 34-jährige Viersener zu Boden, die beiden anderen schauten geradeaus, wirkten unberührt von den schweren Anschuldigungen.

Die beiden Viersener (30 und 43 Jahre) sollen einen Bekannten in einer Wohnung in Viersen angekettet, misshandelt und versucht haben, Geld von seiner Familie zu erpressen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden den Mann später töten wollten. In dem Prozess vor dem Landgericht Mönchengladbach ist noch ein weiterer Mann aus Mönchengladbach (43) angeklagt. Er soll mit dem 34-jährigen Viersener zwei weitere Morde geplant haben, die jedoch ebenfalls nicht ausgeführt wurden.

Info Beherrschende Sucht nach Betäubungsmitteln Schuldunfähig Die Paragrafen 20 und 21 des Strafgesetzbuches behandeln die verminderte Schuldfähigkeit beziehungsweise Schuldunfähigkeit. Diese kann gelten, wenn ein Täter bei einer Tatbegehung – zum Beispiel wegen einer ihn beherrschenden Sucht nach Betäubungsmitteln – nicht in der Lage war, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.

Bei einer ersten geplanten, jedoch nicht vollzogenen Tat sollte ein Drogenkurier aus Aachen von zwei der Angeklagten in eine Falle gelockt und getötet werden. Am 16. Oktober 2018 schlug der 34-Jährige dem Gladbacher vor, Drogen bei einem Dealer zu bestellen und diesen dann bei der Übergabe maskiert und mit einer Pistole bewaffnet zu überraschen. Laut Absprache der beiden Angeklagten sollte der Kurier, nachdem die Männer das Rauschgift an sich genommen hätten, „kaputt gemacht und ohne Gnade einfach weggeballert“ werden. Da der Mönchengladbacher sich erst am späten Abend zu diesem Vorschlag vom Nachmittag zurückmeldete, wurde die Drogenbestellung durch den Viersener wieder abgesagt, die Tat nicht durchgeführt.

Im Februar 2019 wurde ein Überfall-Plan umgesetzt: Da lockten die beiden Viersener einen Bekannten in die Wohnung des 34-jährigen Angeklagten, um zuerst Geld zu fordern und den Mann dann zu töten. Einer der Angeklagten soll das Opfer aus einer Flüchtlingsunterkunft in Viersen gekannt haben. Das Duo soll den Mann überwältigt, es mit Klebeband und einer Eisenkette an die Heizung gefesselt haben. Der 30-Jährige soll den Gefangenen mehrfach mit einer Gas- beziehungsweise Schreckschusswaffe beschossen haben. Zudem sei das Opfer gewürgt worden, ihm sei erklärt worden: „Wir bringen dich sowieso um.“ Außerdem wurden dem Mann diverse Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt, auf seinem Kopf wurde eine Flasche zerschlagen. Der Aufforderung der Männer, telefonisch 2000 Euro bei Verwandten zu erbitten, sei der Geschädigte nachgekommen. Doch mehrere Telefonate mit Mutter und Schwester des Opfers blieben erfolglos: Er bekam das Geld nicht. Daraufhin sollen die Angreifer mit einem Baseballschläger auf den gefesselten Mann eingeschlagen, ihm weitere Schnittwunden zugefügt und ihm noch eine Plastiktüte über den Kopf gezogen haben. Reinigungsmittel, das in die Schnittverletzungen gegossen wurde, sollte dem Geschädigten weitere Schmerzen zufügen. Schließlich seien die beiden Männer eingeschlafen, woraufhin es dem Geschädigten gelungen sei, sich zu befreien und zu fliehen.

Ebenfalls im Februar sollen der Viersener und der Mönchengladbacher verabredet haben, einen weiteren Menschen in dessen Haus in Mönchengladbach zu überfallen. Der Plan war, 1000 Euro und die Bankkarte zu entwenden und den Menschen „tot zu schlagen“. Durch die Festnahme des 34-Jährigen im Juni konnte diese Tat verhindert werden.