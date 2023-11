Prozessauftakt gegen Viersener Anklage – Ehefrau im Schlaf ermordet

Es klingt nach einem unfassbaren Geschehen: In der Nacht vom 30. auf den 31. Mai 2023 soll ein 75-jähriger Mann mindestens neunmal mit einem Hammer auf seine schlafende Frau eingeschlagen und sie gewürgt haben. Das Opfer erlag noch in der Wohnung seinen schweren Verletzungen. Anschließend rief der Mann den Notruf und zeigte die Tat an; er wurde am selben Tag in Untersuchungshaft genommen.