Radarfalle im Kreis Viersen : Defekter „Panzerblitzer“ wieder im Einsatz

Der „Panzerblitzer“, hier bei einem früheren Einsatz in Viersen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Seit März nutzt der Kreis Viersen die spezielle Radarfalle – seither wurde das 250.000-Euro-Gerät schon dreimal mutwillig beschädigt.

Der am Wochenende von Unbekannten in Brand gesetzte „Panzerblitzer“ des Kreises Viersen ist schon wieder im Einsatz und macht Fotos von Rasern. Das teilte ein Sprecher des Kreises Viersen auf Anfrage mit.

In der Nacht zu Sonntag stand die für eine Viertelmillion Euro angeschaffte semimobile Messstation in Flammen, dabei wurde das Gerät laut Polizei beschädigt. Nicht zum ersten Mal: „Die Anlage ist seit März bereits zweimal in Mitleidenschaft gezogen worden, jedoch ohne dadurch Schaden zu nehmen“, sagte der Kreis-Sprecher.