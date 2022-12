Kliniken in Viersen Krankenhäuser werden überrannt

Dass eine Infektwelle im Winter viele junge Patienten in die Kinderklinik des Allgemeinen Krankenhaus (AKH) Viersen spült, ist dessen Geschäftsführer Thomas Axer gewohnt. „Aber in diesem Jahr werden wir überrannt“, sagte er am Mittwoch. „Wir haben heute zwei geplante Operationen absagen müssen“, ergänzte er: Zum einen sei das Personal krankheitsbedingt knapp, zum anderen könne es sich die Klinik derzeit nicht leisten, dadurch einen Teil der 41 Betten zu blockieren. Die Lage hat sich Axer zufolge aber nicht nur in der Kinderklinik zugespitzt: „Die Situation ist an allen Ecken und Enden auf Kante. Wir haben große Mühe, den Betrieb aufrecht zu erhalten.“ Die Situation sei „sehr angespannt“, berichtete auch Sigrid Baum, Sprecherin des Krankenhauses St. Irmgardis in Viersen-Süchteln.