Pflege-Ausbildung in Viersen „Sieben Tote in drei Wochen – das war sehr heftig“

Ines Nagel (21) wird Pflegefachkraft. Seit einem Jahr lässt sie sich dafür an der Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe Viersen ausbilden; ihr Einsatzort ist das St.-Irmgardis-Krankenhaus in Viersen-Süchteln. Dass die 21-Jährige sich für eine Ausbildung in der Pflege entschieden hat, liegt an ihrer Familie: „Meine Mutter, meine Cousinen, meine Tante, mein Onkel: Alle sind in der Pflege tätig.“ Wenn die Angehörigen von ihrer oft fordernden Arbeit berichten, könnte dies abschrecken, auch noch Pflegekraft zu werden. Doch im Gegenteil.