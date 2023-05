Feuerwehreinsatz in Brüggen-Bracht Alarm wegen Essen auf dem Herd

Brüggen · Angebranntes Essen war Anlass für einen Feuerwehreinsatz am Sonntag gegen 15 Uhr in Bracht. Laut Freiwilliger Feuerwehr wurden die Löschzüge Bracht und Brüggen zu einem Wohnungsbrand alarmiert; dabei könnten Menschen in Gefahr sein.

22.05.2023, 15:22 Uhr

Angebranntes Essen war Anlass für einen Feuerwehreinsatz am Sonntag gegen 15 Uhr in Bracht. Foto: dpa/Holger Hollemann

Der Anrufer hatte geschildert, dass der Rauchmelder anschlug und Brandgeruch wahrnehmbar sei. Beim Eintreffen sahen die Retter Rauch. Bei ihrer Kontrolle fanden sie das angebrannte Essen am Herd. Der Rettungsdienst untersuchte zwei Menschen.

(busch-)