Einsatz in Schwalmtal : Feuerwehreinsatz in Seniorenheim

Die Löschzüge Amern und Waldniel wurden um 19.11 Uhr alarmiert. Weil es sich um ein Seniorenheim handelte, wurden dann vorsorglich alle weiteren verfügbaren Kräfte alarmiert. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Schwalmtal In einer Einrichtung in Schwalmtal hatte am Donnerstag um 19.11 Uhr die Gefahrenmeldeanlage ausgelöst. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 67 Einsatzkräften vor Ort.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal sind am Donnerstagabend über Sirene zu einem Seniorenheim in Waldniel gerufen worden. Wie die Wehr am Samstag informierte, stellte sich dort heraus, dass angebranntes Essen der Auslöser der Gefahrenmeldeanlage war. Die Wehrleute mussten lediglich mit einem Hochdruckgerät lüften. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 67 Einsatzkräften vor Ort. Die Schulstraße war rund 45 Minuten gesperrt.

