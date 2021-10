Einsatz in Schwalmtal : Essen brennt an, Wehr rückt aus

Insgesamt 36 Wehrleute und zehn Fahrzeuge waren vor Ort. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Schwalmtal Einsatz für 36 Feuerwehrleute am Freitagabend in Schwalmtal: Um 19.59 waren die Löschzüge Amern und Waldniel zu einem Wohnungsbrand an der Oderstraße alarmiert worden, berichtete ein Sprecher.

Vor Ort stellten sie fest, „dass sich keine Personen mehr in dem Gebäude befanden und angebranntes Essen im Backofen der Grund der ausgelösten Rauchmelder war.“ Die Wohnung sei umfangreich gelüftet worden.

(naf)