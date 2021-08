Interview Andrew Roachford : Musik mit Leidenschaft und Magie

Zur Person

Geboren 22. Januar 1965 in London; westindischer Abstammung.

Erfolge Mit der nach ihm benannte Band hatte Michael Roachford 1989 seinen ersten Top-Ten-Hit in England. Die Single „Cudly Toy“ erreichte Platz 4. Seitdem erreichten seine Alben regelmäßig vordere Plätze in den Charts, auch in Deutschland. Eine neue Veröffentlichung ist für September geplant.

Karriere Neben seiner Solo-Karriere ist Roachford seit 2010 Sänger der Band Mike and The Mechanics, er ersetzte Paul Carrack.

Ehrung In Anerkennung seiner Leistungen ernennt ihn Königin Elisabeth II 2020 zum Member of the Order of the British Empire.