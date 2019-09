Radreise ab Viersen : Vietnam rückt immer näher

Seine Reise führte Andreas Klatt bisher unter anderem in die Türkei, wo er in Istanbul einen Foto-Stopp einlegte . Auch zum Beispiel in Österreich, Ungarn und Bulgarien war er schon. . Foto: Klatt

Viersen Seit Anfang August ist der Viersener Andreas Klatt mit dem Rad unterwegs, im Mai 2020 möchte er sein Ziel erreichen. Einige Länder hat er auf der 17.000 Kilometer langen Route bereits durchquert und dabei viel erlebt.

Von Eva-Maria Geef

Knapp ein Viertel der Strecke ist geschafft: Der Radreisende Andreas Klatt hat sich inzwischen aus der Türkei gemeldet, damit hat er in den vergangenen Wochen rund 4000 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt. Bis Mai 2020 möchte der Viersener bis Vietnam radeln, pro Tag etwa 100 der insgesamt 17.000 Kilometer langen Strecke zurücklegen – so hatte er es im August angekündigt.

Bisher hat Klatt neben Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Serbien, Bulgarien und aktuell die Türkei durchfahren. Seit Anfang August ist der selbstständige Piercer nun unterwegs, und in dieser Zeit ist schon sehr viel passiert: „Zum einen zeigt sich, dass es eine nette kleine Community ist“, sagt der 34-Jährige. „Und überraschenderweise machen unglaublich viele etwas ähnliches wie ich.“ Mal führe man in einer Gruppe ein Stück miteinander, helfe sich unterwegs, zelte gemeinsam oder treffe sich in den Hostels. „Da entwickelt man relativ schnell ein Zusammengehörigkeitsgefühl“, sagt Klatt. Sobald man auf der Strecke „einen sieht, wird sofort angehalten und gequatscht“. Dabei tausche er sich gerne besonders mit den ihm Entgegenkommenden aus, etwas über die Qualität der Wege, gefährliche Situationen oder Sperrungen auf der Route. „Da bekommt man dann hilfreiche Tipps, wo man am besten fährt.“

Info Von Viersen nach Paris und auf die Insel Routine Andreas Klatt hat schon ein paar Touren unternommen, ist etwa als Jugendlicher von Viersen nach Paris und zu den Ostfriesischen Inseln geradelt. Vorbereitung Sieben Impfungen brauchte Klatt vor der Vietnam-Tour.

Bisher sei er zumeist mit anderen gefahren, etwa mit einer Radlerin aus Rotterdam: „Mit Arike bin ich die 900 Kilometer von Würzburg bis Budapest gefahren, die Chemie stimmte einfach.“ Das Spannende bei ihr sei gewesen, dass es ihre erste Fahrradtour gewesen sei. Sie habe Freunde in Budapest besuchen wollen und überlegt, wie sie die Tour dahin machen wolle, und sei dann eben auf das Rad gekommen. Ein anderes Mal sei er mit einem Pärchen aus Toulouse gefahren. „Beide sind eher einfach unterwegs, die beiden haben in den fünf Monaten ihrer Reise keinen Cent für Übernachtungen ausgegeben, betreiben entweder Couchsurfen oder wildes Campen.“ Ein witziges Erlebnis habe er mit einem Briten namens Kevin gehabt: „Er hat mir seine Route auf dem Handy gezeigt, und ist dabei an Viersen und Süchteln vorbeigekommen.“

Bisher habe ihm Serbien am besten gefallen, was ihn selber überrascht hat, erzählt Klatt: „Ich hatte das Land nicht großartig auf dem Schirm, hatte keine großen Erwartungen. Aber dort ist es landschaftlich so schön, dass ich mir vorgenommen habe, nochmals dahin zu fahren.“ Ein besonderes Highlight der Strecke: Die Donau wird an einer Stelle von einer bis zu 300 Meter hohen Schlucht gerahmt, das sei einfach wunderbar gewesen. „Es war dann natürlich auch anstrengender zu fahren, aber das spielt dann keine Rolle.“ Auch die Leute dort seien toll gewesen, man habe sich überall willkommen gefühlt.

Auf seiner Reise habe es bislang kaum gefährliche Situationen gegeben, so Klatt: „Auch mit Hunden lerne ich so langsam umzugehen“, sagt er lachend. In Bulgarien sei er von fünf Hunden verfolgt worden, ist sich sicher, dass einer von ihnen ihn beißen wollte. „Da habe ich dann wie ein Affe beschleunigt auf 42 Kilometer pro Stunde, danach habe ich dann erst mal eine Pause gebraucht.“ Apropos Pause, die benötigt er etwa alle fünf Tage: „Die geplanten 100 Kilometer pro Tag sind absolut machbar, aber danach muss ein wenig Erholung her, da ansonsten meine Muskulatur brennt. Das hatte ich noch auf keiner Reise so, kommt wahrscheinlich durch die Dauerbelastung.“ Man lerne sich eben auf so einer Reise neu kennen, müsse auf den eigenen Körper hören, dieser gebe den Ton an.