Ehejubiläum in Schwalmtal: An Silvester kennengelernt

Schwalmtal Es war bei den Eheleute Hermann (86) und Käthe Woters (87) kein Silvesterscherz, aber auch keine Torschlusspanik. Sie heirateten knapp sieben Jahre nach dem Kennenlernen am 30. Dezember 1958. Auf einer Silvesterparty lernten sie sich beim letzten Tanz im alten Jahr in Viersen kennen.

Danach führte sie erst eine Karnevalsfeier im Bürgerhaus Dülken wieder zusammen. Der gelernte Schreiner zog nach der Heirat zu seiner Frau auf den Bauernhof in Dülken. Als Viehhändler trat er in die Fußstapfen seines Schwiegervaters. Seine Frau war Bäuerin, Buchhalterin, Hausfrau und Mutter zweier Töchter. Vor 55 Jahren zogen die Eheleute mit ihren Kindern und Eltern auf den Hof nach Amern. Als vor 31 Jahren in der Nachbarschaft ein Neubaugebiet entstand, pachteten Hermann und Käthe Woters einen Bauernhof in Süchteln für Pferdezucht und Landwirtschaft. Auf dem Hof in Amern wohnen drei Generationen unter einem Dach. Sie gehen gemeinsam wöchentlich zum Rehaschwimmen. Hermann Woters gehört über 50 Jahre der St.-Georg-Bruderschaft Schellerbaum an, wo er sogar General war. Am Sonntag, 30. Dezember, 10 Uhr, feiert das Paar seine Diamanthochzeit mit einer Dankmesse in der Pfarrkirche St. Georg Amern. Zum Empfang erwartet es Nachbarn, Verwandte und Freunde zwischen 14 und 16 Uhr. Am Abend feiern sie im engeren Familienkreis (dazu gehören vier Enkelkinder) weiter.