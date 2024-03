Projektwoche an der Gesamtschule Brüggen Akrobatische Sprünge und Popsongs in Gebärdensprache

In einer Projektwoche der Gesamtschule Brüggen wählten die Schüler aus 49 Workshops und Aktionen ihre Favoriten. Die Ergebnisse zeigten sie in einer Ausstellung, an die sich der Bunte Abend anschloss. Rund 200 Schüler bereiteten die abwechslungsreiche Aufführung mit ihren Lehrern vor. Die Acts waren in der Burggemeindehalle zu sehen.