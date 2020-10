Event in Brüggen : „Fräulein Kurvig“ plant Laufevent für 10. Oktober

Event in Brüggen

Die Brüggenerin Melanie Hauptmanns plant für den 10. Oktober ein Laufevent in Brüggen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Brüggen Die Brüggenerin Melanie Hauptmanns, besser bekannt als „Fräulein Kurvig“, plant für den 10. Oktober ein Laufevent in Brüggen.

Am Samstag, 10. Oktober, starten in Brüggen wie deutschland- und weltweit 250 Menschen zu einem Lauf für Diversität. Sie wollen für mehr Körpervielfalt werben und wenden sich gegen Bodyshaming. Einige prominente Teilnehmer, wie Betty Ballhaus, Nadine Zucker und Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger, machen mit. Organisiert wird der Lauf von der Brüggenerin Melanie Hauptmanns, besser bekannt als „Fräulein Kurvig“. Die Läufer dokumentieren ihren Fünf-Kilometer-Lauf mit Video und Fotos in den sozialen Medien.