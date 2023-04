Energetische Sanierung in Viersen Das grüne Gericht

Wer in den vergangenen Wintern mal in der Kantine des Viersener Amtsgerichts saß, dem konnte schnell kühl werden. „Die Kantine bekam man nie richtig warm“, sagt eine Mitarbeiterin. Ständig sei die Kälte durch die Fenster gekrochen. Das war in diesem Winter anders: In dem Gebäude, Baujahr 1978, wurden die Fenster getauscht. 260 Stück. Jetzt zieht’s nirgendwo mehr.