Infrastruktur im Kreis Viersen Neue Erdkabel für Strom aus der Nordsee

Windader West ist der Name eines Netzsystems, mit dem Strom aus Offshore-Windenergieanlagen in der Nordsee in das Stromnetz in NRW eingespeist werden soll. Die Amprion Offshore GmbH plant dazu den Neubau von vier Offshore-Netzanbindungssystemen zu den Verbrauchszentren im nördlichen Ruhrgebiet, an der Grenze zum Münsterland sowie am Niederrhein und im Rheinland. Vorgesehen ist, dass dabei ein Kabel von Norden aus durch den Kreis Heinsberg läuft. Demnach würde es an Mönchengladbach vorbei durch den Kreis Viersen verlaufen, ebenso durch Wegberg und Erkelenz. Endpunkte sollen die Netzverknüpfungspunkte in Rommerskirchen (Kreis Neuss) und Niederzier (Kreis Düren) sein.