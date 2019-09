Brüggen-Bracht : Ein stimmiges Geburtstagskonzert im Bürgersaal

Brüggen „Das war das schönste Konzert seit langem“: Diesen Satz hat Heinz-Peter Schoeps, Geschäftsführer des Brachter Amicitia-Chores, nach dem Konzert am Sonntag sehr oft gehört. Und so hat er den Auftritt der Sänger im Brachter Bürgersaal auch selbst erlebt.

„Im Bürgersaal waren rund 200 Zuschauer. Wir haben von ihnen sehr großen Zuspruch erfahren“, so Schoeps. Chorleiter Hans Stieger hatte mit den 37 aktiven Sängern ein gut abgestimmtes Programm vorbereitet. Dazu gehörten im ersten Teil Schlager von Udo Jürgens wie „Aber bitte mit Sahne“ oder „Ich war noch niemals in New York“ sowie „Irish Blessing“. Einen harmonischen Kontrast boten die Mitglieder von Stimmlich. Sie präsentierten Hits wie „Hallelujah“ von Leonard Cohen, „Jolene“ von Dolly Parton oder „I see fire“ von Ed Sheeran. Noch am Freitag hatten die Amicitia-Sänger geprobt. Allerdings spüre der Chor im Jahr seines 110. Bestehens die Altersproblematik, sagt Schoeps. Das Durchschnittsalter liege bei 75 Jahren. Sänger um die 50 Jahre seien nur schwer zu finden. Kaum jemand habe noch Interesse, sich regelmäßig zum Gesang im Chor zu verpflichten.