Aktion in Viersen : Am Seniorenwunschbaum ist noch Platz für Wünsche

Boisheim/Dülken Noch bis Mittwoch nimmt das Dülken-Büro Weihnachtswünsche von Senioren aus Dülken und Boisheim an. Wer mitmachen kann und worum es bei der Aktion geht.

An diesem Montag, 29. November, möchte Andreas Goßen die ersten Karten am Seniorenwunschbaum im Foyer der Dülkener Volksbank-Filiale befestigen. Weitere dürfen in den kommenden Tagen gerne noch folgen: Denn am Baum sei noch Platz für Wünsche, erläutert der Leiter des Dülken-Büros. Bisher hätten knapp 80 Senioren Wünsche übermittelt, 111 können es werden.