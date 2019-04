Niederkrüchten : Am Lindbruchweiher entsteht ein Sandstrand

NIEDERKRÜCHTEN Sechs Wochen lang im Sommer soll der „Lütterbeach“ Fitness-Fans anlocken.

Wer Wasser und Strand möchte, muss in diesem Sommer nicht weit reisen: Am Rande des Lindbruchweihers in Niederkrüchten entsteht der „Lütterbeach“. Für sechs Wochen, vom 16. Juni bis 27. Juli, wird auf dem Lindbruchplatz eine fast 300 Quadratmeter große Sandfläche angelegt. Die Idee stammt von Anna Shara Luckow. Die Fitnesstrainerin bietet schon seit eineinhalb Jahren dreimal pro Woche gegen eine kleine Gebühr ein 90-minütiges Fitness-Zirkeltraining am Lindbruch an. Das wird so gut angenommen, dass Luckow das Angebot nun zum Event aufpolieren will.