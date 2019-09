Night-Mover Kreis Viersen : Am Freitag startet das Jugend-Nacht-Taxi

Junge Leute bis 26 Jahre erhalten fünf Euro Rabatt für nächtliche Taxifahrten. Abgerechnet wird per App.

Junge Leute aus dem Kreis Viersen können von diesem Freitag an an Wochenenden und vor Feiertagen billiger mit dem Taxi von der Party nach Hause fahren. Dazu können sie ab sofort die App NightMover auf ihr Smartphone laden. Mit der App bekommen Jugendliche im Alter von 16 bis 26 Jahren einen Zuschuss von fünf Euro pro Person auf die Taxifahrt nach Hause. Wer sich also zu viert ein Taxi teilt, kann einen Zuschuss von maximal 20 Euro bekommen. Der Zuschuss wird in den Nächten auf Samstag, 21. September, und auf Sonntag, 22. September, zum ersten Mal gewährt.