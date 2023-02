Auch Busse und Bäder betroffen Am Dienstag drohen Kita-Streiks in Viersen

Nach der ergebnislosen ersten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst startet die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in der kommenden Woche mit ersten Warnstreiks am Niederrhein. In Viersen wird die Stadtverwaltung am Dienstag, 14. Februar, in den Warnstreik treten. „Auch städtische Kitas in Viersen werden bestreikt“, kündigte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Dominik Kofent an. Wie viele und welche, stehe noch nicht fest. Zudem soll es auch Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr geben – auch Mitarbeiter der NEW AG, die einen großen Teil der Buslinien bedient, werden sich laut Verdi am Warnstreik beteiligen. Zu Einschränkungen soll es bei Dienstleistungen von Stadt- und Kreisverwaltung kommen. Ebenso werden die Schwimmbäder bestreikt.