Für Radler in Viersen : Neue Servicestation für Radler

Viersen Mitarbeiter der Städtischen Betriebe haben die Station am Bahnhof in Viersen montiert. Die Anlage ist vorerst eine von fünf im Kreis Viersen.

Radfahrer können am Bahnhof in Viersen nun ab sofort eine neue Radservicestation nutzen. Sie ist mit einer Luftpumpe ausgestattet, außerdem mit Werkzeugen, die für kleinere Reparaturen benötigt werden – wie Schraubendreher und Schraubenschlüssel. Wer die Werkzeuge nutzen möchte, muss Münzen in das an der Station angebrachte Pfandschloss werfen. Die Servicestation verfügt außerdem über zwei Halterungen, an denen die Fahrräder für Rückenschonende Reparaturen aufgehängt werden können.