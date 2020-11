Polizei sucht Tatverdächtige : Versuchter Raub am Bahnhof in Dülken

Versuchter Raub am Bahnhof in Dülken

Nach Polizeiangaben wollten zwei Männer am Bahnhof einen Jugendlichen ausrauben (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Viersen Die Polizei sucht mit Täterbeschreibung nach zwei Männern im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren. Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof in Viersen-Dülken.

Zwei Männer haben am Mittwoch gegen 20.30 Uhr versucht, am Bahnhof in Viersen-Dülken einen 16-jährigen Dülkener auszurauben. Nach Polizeiangaben waren sie etwa 25 bis 30 Jahre alt.