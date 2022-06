Also, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich bin vor Texel mit einer Robbe geschwommen. Also, dass das eine Robbe ist, hat mir mein Frauchen Simone Mohren verraten. Robben riechen übrigens sehr salzig. Ich bin Loui, ein knapp vierjähriger Golden Retriever und begleite mein Frauchen wirklich überall hin. Zusammen sammeln wir Spenden für die Patienten im Kinderhospiz. Ich zeige Tricks, bin kostümiert und freue mich, wenn ich ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubere.