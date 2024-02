Altweiber 2024 in Viersen-Süchteln Das erste Rathaus ist gefallen

Das Schild war klar und eindeutig: „Eintritt für Möhnen verboten“ stand am Eingang des Süchtelner Rathauses. Doch davon ließen sich die Narren nicht aufhalten. Im Gegenteil: Schon nach 2 x 11 Minuten war das Rathaus an der Tönisvorster Straße fest in Narrenhand – trotz intensiver Gegenwehr musste sich Hausherr Ertunç Deniz der Übermacht der Süchtelner Möhnen mit Prinzessin Bianca I. und Prinz Bastian I. geschlagen geben.