Altweiber 2023 Kreis Viersen Angriffe, Belästigungen und Körperverletzungen an Altweiber in Dülken

Insgesamt 27 Platzverweise haben Einsatzkräfte der Polizei an Altweiber bis zum Abend im Bereich des Alten Markts in Viersen-Dülken ausgesprochen. 18 Menschen nahmen die Teams in Gewahrsam, bis etwa 21.30 Uhr verzeichneten sie zudem sieben Körperverletzungen und zwei sexuelle Belästigungen in der Dülkener Innenstadt. „Ebenfalls in Dülken kam es zu einem Verstoß gegen das Waffengesetz, weil ein Narr ein verbotenes Messer mit sich führte“, berichtete ein Polizeisprecher in einer ersten Altweiber-Bilanz für den Kreis Viersen.