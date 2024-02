Altweiberbilanz im Kreis Viersen Polizei nahm 15 Personen in Gewahrsam

Kreis Viersen (mrö) Die Polizei hat laut einer ersten Einsatzbilanz an Altweiber 25 Platzverweise ausgesprochen und 15 Personen in Gewahrsam genommen. Einsatzschwerpunkte waren der Alte Markt in Viersen-Dülken, wo in der Spitze rund 1200 Menschen feierten, und der Bereich rund ums Nettetaler Rathaus. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort; insgesamt waren mehr als 100 Polizisten im Einsatz.