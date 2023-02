Altweiber 2023 Wie Möhnen vier Rathäuser erstürmen

Etwas Neues in Niederkrüchten: Statt mit dem Rammbock ins Elmpter Rathaus zu gelangen, schnitten die Möhnen beim Rathaussturm mit Obermöhne Marion Weyrich (63) an der Spitze erstmals eine Papierwand durch, um das Rathaus in Besitz zu nehmen. Unterstützung erhielten sie von Overhetfelds Kinderprinzessin Astrid I. mit Gefolge und einer Abordnung des KV Maak Möt Brempt. Statt beim gemeinsamen Frühstück hatten sich die Möhnen mit gesponserten Berlinern gestärkt. Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) ergab sich schnell und übergab als Insigne der Macht den großen Rathausschlüssel bis Aschermittwoch an die Möhnen. Als Gegenleistung ging Weyrich auch noch mit der Schere an den Kragen und hielt den abgeschnittenen Schlips triumphierend in die Höhe. Kalle Wassong nahm das Mikrofon und meinte: „Ich habe nichts mehr zu sagen.“ Im Foyer des Rathauses wurde es eng: Die Möhnen feierten, tanzten, sangen und schunkelten mit vielen Jecken – endlich wieder Karneval!