Politik in Brüggen : Wählergemeinschaft plant Ausstieg

Politik in Brüggen

Führungswechsel bei der Alternativen Wählergemeinschaft: der damalige Fraktionsvorsitzende Friedhelm Bonsels und der spätere Fraktionschef Rolf Gersemann (l.). Der 71-jährige Gersemann will sich jetzt aus der Politik zurückziehen. RP-Archiv: Busch. Foto: Franz-Heinrich Busch (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Brüggen Rolf Gersemann, Fraktionsvorsitzender der Alternativen Wählergemeinschaft Brüggen, will sich aus der Politik zurückziehen. Zur Kommunalwahl im September wird die Wählergemeinschaft voraussichtlich nicht mehr antreten.

Die AWB hatte zuletzt immer größere Probleme, alle Wahlbezirke in Brüggen und in Born zu besetzen. „Uns fehlt der Nachwuchs“, sagt der Fraktionsvorsitzende. „Ein großer Teil unserer Mitglieder ist uns in den letzten Jahren sozusagen weggestorben.“ Aktuell gibt es noch 20 Mitglieder. Die Wählergemeinschaft hatte stets ganz Brüggen im Fokus und brachte sich bei bei Themen, die sich um die Burggemeinde drehen, immer besonders ein. Zuletzt vertraten die beiden Brüggener Gersemann und Heinz-Willi Terporten die AWB; die Wählergemeinschaft war die kleinste Fraktion im Rat der Burggemeinde.