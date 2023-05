Ehemaliges Restaurant in Viersen Trödelmarkt in der alten Villa Ling

Geschirr und Hotelwäsche, antike Möbel, Lampen, Gardinen und Küchenmaschinen: Die Liste der Objekte, die an diesem Samstag, 6. Mai, beim Trödelmarkt in der alten Villa Ling in Süchteln angeboten werden, ist lang. Im Sommer 2020 hatten die damaligen Pächter Thomas und Pia Teigelkamp ihr Hotel-Restaurant an der Hindenburgstraße 34 geschlossen, das denkmalgeschützte Gebäude steht zum Verkauf. Und jetzt soll eben auch ein Teil des Inventars der ehemaligen Pächter veräußert werden.