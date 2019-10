Bäume in Viersen : Blutbuche im Casinogarten wird gefällt

Viersen Der Baum sei von Pilzen befallen und nicht mehr standsicher, erläutert der Kreis Viersen.

Eine als Naturdenkmal geschützte Blutbuche im Casinogarten in Viersen soll gefällt werden. Sie sei nicht mehr standsicher, informiert der Kreis Viersen. Das Naturdenkmal steht innerhalb einer Grünfläche im Casinogarten an der Lindenstraße. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am Mittwoch, 30. Oktober, beginnen. Wie der Kreis berichtet, ist der Baum von einem Schadpilz befallen, der die Wurzeln vermutlich schon seit vielen Jahren zerstört. Von außen sei das nicht sichtbar. Im Spätsommer diesen Jahres zeigten sich erstmalig Pilzfruchtkörper des sogenannten Riesenporlings am Stammfuß. Die rings um den Stamm herum aufgetretenen Pilzfruchtkörper seien ein deutliches Indiz für das Ausmaß der Schädigung. Äußere Anzeichen des Absterbens seien die auffällige Verkleinerung der Laubblätter, Auflichtungen der Krone und die vermehrte Bildung von Totholz. Ein Gutachter habe festgestellt, dass durch die fortgeschrittene Zerstörung der Wurzeln die Standsicherheit der Blutbuche erheblich beeinträchtigt sei.