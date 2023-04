Osterferien in Viersen Zauberei und Zirkuskunst im Alo

Die Augen von Lena flitzen über den Inhalt in der Kunststoffbox, in der es in unterschiedlichen Farben leuchtet. Da gibt es Glitzersteine, die wie Kronen aussehen, schillernde Blüten und funkelnde Steine genauso wie bunte Herzen und farbige Holzkugeln. Dann ist die Entscheidung gefallen. Die Fünfjährige greift zu zwei türkisfarbenen Blüten und blickt zu ihrem Zauberstab, den sie gerade mit gelber sowie türkisblauer Farbe angemalt hat. „Das passt prima“, sagt sie und gibt sowohl Stab als auch Blüten an Lisa weiter.