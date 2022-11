AKH Viersen : 50.000. Herzkatheter-Untersuchung

Viersen Das Allgemeine Krankenhaus (AKH) Viersen hat jetzt die 50.000. Herzkatheter-Untersuchung vermeldet. Seit 1994 sind die interventionelle Kardiologie und die Klinik für Kardiologie und Angiologie unter der jetzigen Leitung von Chefarzt Nicolas von Beckerath am Krankenhaus etabliert. Genau diese langjährige Spezialisierung solle durch die neue Krankenhausplanung des Landes NRW gefördert werden, teilte das AKH mit.

Die koronare Herzkrankheit ist die häufigste Herzerkrankung und in Deutschland. Dank der Herzkatheter-Untersuchung sind eine frühzeitige Diagnose und Therapie möglich. Im AKH Viersen hat sich seit dem Jahr 1994 eine invasive Kardiologie entwickelt, die mit zwei betriebenen Herzkathetermessplätzen, einer Rund-um-die-Uhr-Katheter-Bereitschaft sowie einer zertifizierten Chest-Pain-Unit (Brustschmerz-Abteilung) den gesamten Kreis Viersen und angrenzende Regionen versorgt.

Bei den meisten Eingriffen handelt es sich um die Darstellung der Herzkranzgefäße durch die sogenannte Koronarangiographie sowie die Behandlung von Verengungen und Verschlüssen der Herzkranzgefäße durch Ballondilatation und Stentimplantation. Zusätzlich werden aber auch Eingriffe durchgeführt, bei denen Herzrhythusstörungen diagnostiziert und behandelt werden sowie Ballondehnungen und Stentimplantationen von Gefäßen außerhalb des Herzens vorgenommen. Zudem werden in großer Anzahl Herzschrittmacher implantiert.

Chefarzt Nicolas von Beckerath ist stolz auf die 50.000. Untersuchung. Sie sei Nachweis für den „riesigen Erfahrungsschatz des Teams aus Ärzten und Pflegepersonal“. „Inzwischen führen wir etwa 1.600 Koronarangiographien, 800 Ballondehnungen mit Stentimplantation, 170 Schrittmacherimplantation, 70 Elektrophysiologische Untersuchungen mit Ablation und 60 angiologische Eingriffe im Jahr durch“, berichtet er. „Im ersten Jahr 1994 waren es fünf Patienten“, erinnert sich Barbara Vogel, Stellvertretende Pflegerische Leiterin, an die Anfangszeit vor vielen Jahren.

Seit der Übernahme der Klinik durch von Beckerath im Jahr 2010 gingen die Behandlungszahlen steil bergauf, so dass 2012 bereits ein zweites volldigitales Herzkatheterlabor eröffnet wurde. Von Anfang an habe eine enge Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten bestanden, erklärt der Chefarzt. Befunde würden gemeinsam besprochen und weitere Untersuchungen und Therapien in die Wege geleitet.