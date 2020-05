Corona in Viersen : AKH kehrt zur Normalität zurück

Corona in Viersen

Viersen Das Allgemeine Krankenhaus (AKH) Viersen hatte im März alle planbaren Operationen wegen der Corona-Pandemie verschoben. Jetzt herrscht schon fast wieder Regelbetrieb in dem Haus, in dem mehrere Covid-19-Patienten behandelt wurden.

Im März waren alle Krankenhäuser per Weisung des Bundesgesundheitsministers verpflichtet worden, planbare Operationen zu verschieben und Kapazitäten für Covid-19-Patienten freizumachen. Das AKH hatte sich frühzeitig auf die Pandemie vorbereitet und fuhr seine Belegung in dieser Zeit auf ein Minimum zurück. Hierbei wurde unmittelbar dafür gesorgt, dass etwaige Corona-Patienten strikt isoliert und getrennt vom übrigen Krankenhausgeschehen versorgt werden können. „Dies hat sich absolut ausgezahlt“, sagt Geschäftsführer Thomas Axer. „Denn damit war klar, dass alle anderen Patienten die gleiche Sicherheit in der Behandlung haben wie vor der Pandemie“.