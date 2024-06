Dragqueens, Bands und Polizei Alles zum ersten Christopher Street Day in Viersen

Im Kreis Viersen ist die AfD bei der Europawahl viertstärkste Kraft nach CDU, SPD und Bündnisgrünen geworden. Allerdings hat sie in manchen Kreis-Gebieten ihr Europa-Wahlergebnis von 2019 verdoppeln können. In Dülken und Boisheim stimmten etwa 14,4 Prozent der Wähler für die AfD, 2019 waren es noch 7,8 Prozent. Am deutlichsten fiel der Zuwachs in Nettetal-Breyell aus: Dort erhielt die AfD fast zehn Prozent mehr Stimmen (17,7 Prozent in 2924, 7,8 Prozent vor fünf Jahren).