Allerheiligen in Viersen Illumination auf dem Ehrenfriedhof

Mehrere hundert Lichter haben am Vorabend von Allerheiligen Mitglieder des Vereins für Heimatpflege gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen auf dem Ehrenfriedhof in Viersen aufgestellt und die Gräber illuminiert. „Unzählige Grablichter wurden zu Allerheiligen dort früher aufgestellt“, erklärte Vorstandsmitglied Willi Korn. Allerheiligen ist ein stiller Feiertag: Laute Musik, Volksfeste und öffentliche Tanzveranstaltungen sind verboten. Fast alle Geschäfte sind an Allerheiligen geschlossen, nur Tankstellen, manche Bäcker und Hofläden sind geöffnet. In den Niederlanden sind die Geschäfte offen – was erfahrungsgemäß zu vollen Autobahnen in Richtung Grenze führt. Die Stadt Venlo rechnet für den 1. November mit besonders vielen Besuchern. mrö/biro/RP-Foto: Knappe