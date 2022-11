Albertus-Magnus-Gymnasium

Adresse Brandenburger Straße 7, Dülken

Zahl der Schüler 866

Zahl der Lehrer 78 Lehrer/innen in Vollzeit- bzw. Teilzeitbeschäftigung, sowie einen Sozialpädagogen mit voller Stelle und einen Schulseelsorgern

Schulmotto Eine prägnante Kurzformel für das pädagogisches Programm lautet: Lernen – Leben – Gestalten.

Schulprofil Das AMG ist ein Gymnasium in der Trägerschaft des Bistums Aachen und gestaltet Schule nicht nur als Ort des Lernens, sondern auch des Lebens – als Zuhause für den Tag. Der Unterricht wird über den ganzen Tag verteilt. Für die jüngeren Schüler*innen gibt es anstelle von Hausaufgaben in den Hauptfächern eine Stunde mehr Unterricht als üblich mit zusätzlichen Übungsphasen. In der Mittagspause bietet das Gymnasium ein breites AG-Angebot, Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung in Freizeiträumen, der Bibliothek und auf dem großen Schulgelände. Die Übernahme von Diensten für die Gemeinschaft ist zentraler Bestandteil des Schulprogramms.

Auf was ist die Schulleiterin besonders stolz? „Ich habe den Eindruck, dass unsere Schüler*innen gerne zum AMG kommen, sie fühlen sich in der Schule beheimatet – das wirkt über die Schulzeit hinaus, so dass sich auch viele Ehemalige als Teil der Schulgemeinde verstehen. Und: Unsere Schüler*innen übernehmen gern und selbstverständlich Verantwortung für sich und andere Menschen. Bei allen anstehenden Schulentwicklungsprozessen stellen wir die ganzheitliche Entwicklung der Schüler*innen in den Mittelpunkt unserer Überlegungen. Deswegen nehmen Angebote (z.B. im Bereich Musik und Kunst), die für die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler*innen wichtig und wertvoll sind einen breiten Raum im AMG ein.

Information Infoabend für Eltern am Donnerstag, 12. Januar, um 19.30 Uhr. „Eltern-Kind-Besuchstage“ am 9., 10. und 13. Januar, jeweils von 12 bis 15.30 Uhr.

Anmeldung Anmeldegespräche für die Klasse 5 und für die Oberstufe finden am 20. 21. und 23. Januar statt. Die Schule bittet für die „Eltern-Kind-Besuchstage“ als auch für die Anmeldegespräche um Terminvereinbarung (☏ 02162 954890 oder Mail: info@amg-viersen.de.).