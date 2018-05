Viersen: Alkoholverbotszone: Urteil könnte Folgen haben

Viersen Die Stadt Viersen will sich noch äußern

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat die Alkoholverbotszone in Duisburg als rechtswidrig eingestuft. Noch ist unklar, welche Auswirkungen das auf die Viersener Alkoholverbotszone hat. Die Stadt will sich dazu noch äußern, teilte am Mittwoch eine Sprecherin auf Anfrage mit.