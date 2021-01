Unfall in Schwalmtal : Alkoholisierter Radfahrer bei Unfall verletzt

Schwalmtal Der Mann berichtete den Polizisten, er sei einem weißen Transporter ausgewichen und gestürzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag. Dabei wurde ein 35-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Nach Polizeiangaben fuhr der Schwalmtaler auf der Renneperstraße in Richtung Dilkrath. Nach eigenen Angaben sei ihm auf seinem Fahrstreifen ein weißer Transporter entgegen gekommen, woraufhin er ausweichen musste und in den Grünstreifen stürzte. Der Transporter sei ohne anzuhalten weiter in Richtung Waldniel gefahren. Da die Einsatzkräfte der Polizei bei dem Mann Alkoholgeruch feststellten, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770.