Ausländerbehörde Kreis Viersen : Alia Banjak nach 18 Tagen aus Abschiebungshaft entlassen

Alia Banjak (Mitte) mit ihren Töchtern Laial (links) und Ghuroub Bzeih vor der Abschiebehaftanstalt Ingelheim in Rheinland-Pfalz. Foto: Bzeih Foto: Bzeih

Kreis Viersen Ein Richter hat am Samstag angeordnet, dass die in Schwalmtal gemeldete Alia Banjak die Abschiebehaft verlassen darf. Doch der kranken Frau droht weiter die Rückführung in den Libanon.

Die 59-Jährige war 1989 aus dem Libanon nach Deutschland geflohen, sollte in ihr Heimatland zurückgeführt werden, da sie keinen gültigen Aufenthaltstitel hat. Ihre fünf legal in Deutschland lebenden Kinder und Freunde der Familie hatten gegen die drohende Abschiebung protestiert und auf den schlechten Gesundheitszustand der 59-Jährigen hingewiesen.

Banjaks Töchter Laial und Ghuroub Bzeih holten die Mutter am Samstagabend aus der Abschiebungshaftanstalt Ingelheim in Rheinland-Pfalz ab. „Meine Mutter ist während der 18 Tage in der Abschiebungshaft ganz dünn geworden, sie hat nicht gegessen. Ihr wurden Antidepressiva verabreicht. Sie macht einen verwirrten Eindruck, spricht mit sich selbst“, sagte Laial Bzeih.

Info Geplante Abschiebung verschoben Abschiebung Die Abschiebung von Alia Banjak war ursprünglich für den 12. Juli geplant. Sie wurde nun verschoben. Sicherungshaft Die Sicherungshaft ist unzulässig, wenn feststeht, dass die Abschiebung nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann.

Banjak sei bereits zuvor in schlechter psychischen Verfassung gewesen. Sie leidet seit Jahren an Depressionen, nachdem eines ihrer Kinder bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, und hat eine rheumatische Erkrankung, die bei nicht fachgerechter Behandlung zur Erblindung führen kann. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte festgestellt, dass die Ausländerbehörde des Kreises Viersen im Verfahren alle Faktoren berücksichtigt hat und lehnte einen Antrag auf Abschiebungsschutz ab. Allerdings fehlen der Ausländerbehörde nach Informationen unserer Redaktion Passersatzpapiere, ohne die die Abschiebung nicht durchgeführt werden kann. Laial Bzeih: „Ich denke schon, dass die Ausländerbehörde einen Fehler gemacht hat.“

(mrö)