Kriminalität : Alarmanlage verhindert Einbruch

Streifenwagen mit Blaulicht (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Schwalmtal Unbekannte Täter haben versucht, an Silvester in ein Haus in Amern einzubrechen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die Einbrecher durch eine Alarmanlage gestört. Der misslungene Einbruchsversuch ereignete sich nach Angaben der Ermittlungsbehörde zwischen 18.50 Uhr und 19.45 Uhr an einem Haus am Harikseeweg.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02162 3770 zu melden.

(RP)