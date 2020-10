Vorfall in Viersen-Dülken : Alarmanlage schreckt Diebe ab

Die Polizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Unbekannte haben am Sonntag, 18. Oktober, gegen 1.25 Uhr versucht, in ein Bürogebäude an der Metallstraße in Viersen-Dülken einzubrechen. Laut Polizei gelang es den Tätern nicht, eine rückwärtige Tür aufzuhebeln.

Daraufhin wurde ein Fenster mit einem Stein eingeworfen, wodurch die Alarmanlage ausgelöst wurde.

Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Um Hinweise bittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(biro)