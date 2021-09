Vorfall in Schwalmtal : Alarm vertreibt Einbrecher

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Schwalmtal Die Einbrecher versuchten, eine Schraube an einer Alarmanlage an einem Einfamilienhaus in Schwalmtal zu lösen. Doch dann ging der Alarm los. Die Polizei hofft auf Zeugen.

