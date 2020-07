Kultur in Viersen : Rock, Sand und Trashdance auf der Kulturbühne

Die Band Django 3000 aus Oberbayern spielt am Sonntag auf der Vierfalt-Kulturbühne. Foto: Christian Barz

Viersen In der fünften Woche gibt’s am Hohen Busch auch Musik-Comedy und einen Poetry Slam. Die Zuschauer sitzen vor der Bühne in ihren Autos und empfangen den Ton über die Autoradios. Sie können in einem Online-Gastroshop vor Ort kalte Getränke und kleine Snacks bestellen.

Die Vierfalt-Kulturbühne an der Josef-Kaiser-Allee 1 am Hohen Busch startet in die fünfte Programmwoche. Das Konzept: Die Zuschauer sitzen vor der Bühne in ihren Autos und empfangen den Ton über die Autoradios. Sie können in einem Online-Gastroshop vor Ort kalte Getränke und kleine Snacks bestellen.

Für Kinder geht es am Dienstag, 7. Juli, im Autokino los mit dem Film „Der kleine Rabe Socke 3“. Beginn ist um 16 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr.

Am Mittwoch, 8. Juli, 20 Uhr, gehört die Kultur-Bühne den Wortakrobaten bei „Slam the Busch!“. Geplant ist ein Poetry Slam mit fünf Teilnehmern, die jeweils sechs Minuten Zeit haben, um ihre texte vorzutragen. Mit dabei: DJane Zitrone und Christian Hirdes, Musikkabarettist aus Bochum. Am Donnerstag, 9. Juli, 16 Uhr, ist Sandmalerin Svetlana Telbukh zu Gast. Mit feinem Sand zaubert sie Märchen-Bilder auf eine beleuchtete Glasplatte, die von einer Kamera abgefilmt und auf eine Leinwand projiziert werden. Um 20 Uhr folgt ihre Show „Fantasy World“ für Erwachsene, eine Bilderreise über die sieben Kontinente. Das Ganze gipfelt zum Schluss in einer Collage aus markanten Viersener Bauwerken.

Am Freitag und Samstag heißt es „Rockschicht goes Vierfalt“: mit dem Musik-Comedy-Duo Reis Against The Spülmachine am 10. Juli ab 20 Uhr, und der Rockschicht-Kultveranstaltung „Trashdance“ am 11. Juli, 20 Uhr. Mit dabei ist die heimische Cover-Rockband Ranzig. DJ Budda legt auf, die Veranstalter versprechen außerdem Überraschungsgäste.

Zum Abschluss der fünften Programmwoche spielen am Sonntag, 12. Juli, 20 Uhr, Django 3000 auf der Kulturbühne am Hohen Busch: Zu hören gibt es dann unter anderem Stücke aus dem aktuellen Album „Django 4000“ der Band aus Oberbayern.

Die Tickets zu allen Veranstaltungen sind über die Internetseite www.vierfalt-viersen.de sowie an der Tages- und Abendkasse erhältlich. Karten gibt es außerdem bei der Kulturabteilung der Stadt Viersen, Heimbachstraße 12, montags bis donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr, freitags zwischen 8 und 13 Uhr oder telefonisch unter den Rufnummern 02162 101-466 oder -468. Ausgenommen sind die beiden Veranstaltungen der Viersener Rockschicht, hierfür sind die Tickets ausschließlich über die Internetseite erhältlich. Das Konzept der Vierfalt-Kulturbühne orientiert sich aktuell am Autokino-Format. Je nach Entwicklung der Corona-Maßnahmen sind später auch Zuschauerinseln unter freiem Himmel denkbar.

(naf)