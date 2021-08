Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt auf 35,1

Kreis Viersen Aktuell gelten im Kreis Viersen 163 Menschen als infiziert. Das sind 16 mehr als vor dem Wochenende. Einen neuen Fall gibt es im Zusammenhang mit einer Senioreneinrichtung.

Der Kreis Viersen hat seit dem Wochenende 34 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Zu den Neuinfizierten gehört auch ein Mitarbeiter einer Senioreneinrichtung, es handelt sich um das evangelische Altenzentrum in Grefrath-Oedt. Aktuell gelten 163 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, davon haben sich nach Berechnungen des Kreis-Gesundheitsamtes 46 mit der Delta-Variante angesteckt. Insgesamt 188 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. In Krankenhäusern im Kreis Viersen werden fünf Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon befindet sich einer auf einer Intensivstation und wird beatmet. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Inzidenz-Wert) steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 31,1 auf 35,1.