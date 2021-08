Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen weiter gesunken

In Laboren wurden bisher in in 2523 Fällen Corona-Mutationen nachgewiesen. Foto: dpa/Andreas Arnold

Kreis Viersen Aktuell gelten 105 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. Seit Beginn der Pandemie sind 11.846 Fälle nachgewiesen.

Am Freitag hat der Kreis Viersen sieben neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Aktuell gelten 105 Menschen in den kreisangehörigen Kommunen als infiziert, die meisten Fälle werden dabei der Stadt Viersen zugerechnet (39). Insgesamt 190 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – der Inzidenz-Wert – sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 20,4 auf 19,4. Weiterhin befinden sich vier Covid-19-Patienten in Krankenhäusern im Kreis Viersen, keiner von ihnen muss auf einer Intensivstation behandelt oder beatmet werden. 160.205 Menschen im Kreis Viersen haben eine Zweitimpfung erhalten (Anteil pro 100 Einwohner: 53,6 Prozent).