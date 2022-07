Corona-Pandemie : Zwei weitere Covid-19-Todesfälle im Kreis Viersen

Kreis Viersen Ein 80-jähriger Niederkrüchtener und eine 77-jährige Kempenerin, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. Das teilte der Kreis Viersen am Donnerstag mit.

Seit dem Donnerstag der Vorwoche (21. Juli) hat der Kreis neben den beiden Todesfällen insgesamt 1645 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert: 451 in Viersen, 271 in Nettetal, 89 in Brüggen, 83 in Schwalmtal, 82 in Niederkrüchten, 197 in Kempen, 66 in Grefrath, 297 in Willich und 109 in Tönisvorst.